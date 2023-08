Il Sorrento chiude un poker di acquisti

Dopo un’intensa giornata di trattative condotte in primis dal Presidente Cappiello e dal Vicepresidente Mauro, la società costiera ha concluso 4 acquisti di grande qualità, allo scopo di puntellare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Vincenzo Maiuri, in vista dello “starting” di un girone C che si preannuncia tanto avvincente quanto ostico.

Il sodalizio rossonero si è assicurato le prestazioni di Tony Caravaca – 2004 – centrocampista proveniente dal Barcellona, Souleyman Kone – 2004 – attaccante proveniente dalla Viterbese, Mario Ravasio – 98 – centravanti proveniente dalla Lucchese, e Andrea D’Aniello – 2003 – portiere ex Pescara, e Cagliari.

Le operazioni si sono concluse con l’assistenza e la consulenza degli agenti Giovanni Demontis (agenzia CT 10), Christian Bosco e Guglielmo Arciello.