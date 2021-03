Il solito mostruoso Haaland: un’altra doppietta, 2-2 contro il Siviglia e Dortmund ai quarti di Champions

Sempre Haaland, inevitabilmente Haaland. Un primo tempo di grande sofferenza per il Borussia Dortmund, ma la formazione tedesca chiude in vantaggio grazie all’ennesimo centro del bomber norvegese, che al 35′ deposita in rete un comodo assist di Reus. Il Siviglia gioca, il Borussia Dortmund segna e si avvicina ai quarti. Anche il secondo tempo comincia sulla falsa riga di come si era concluso il primo: gli andalusi spingono mostrando un gioco propositivo, ma è il Dortmund a segnare ancora, sempre con Haaland, questa volta con un sinistro rasoterra dagli undici metri. Il Siviglia la riapre al 69′ con En Nesyri su rigore. Nel finale arriva anche il pareggio andaluso, sempre con En Nesyri, ma non basta per passare ai quarti.

Foto: Twitter BVB