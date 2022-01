Il solito mercato Lazio in 24-48 ore. Con rischio naufragio

La Lazio ha perso Muriqi e non l’ha ancora sostituto. Lo vorrebbe sostituire con un esterno offensivo, ma non ci sono ancora accordi con l’Atalanta per Miranchuk. E anche oggi è stata una giornata fin qui a vuoto. Il solito mercato di gennaio in 24-48 ore, ma con rischio naufragio. Un classico. Era stato garantito un intervento anche in difesa, Casale resta il nome e può darsi che domani venga fatto un altro tentativo con il Verona.

I colloqui tra Setti e Lotito hanno portato alla decisione dell’Hellas di non accettare fin qui il prestito con diritto. In programma nuovi contatti, la Lazio cercherà di prenderlo almeno per l’estate. Ma restano tante domande in ordine sparso, davvero inquietanti. Le sintetizziamo così: è giusto che Sarri si prenda tutti questi rischi, malgrado garanzie che non sono state soddisfatte? Alla prossima influenza di Immobile, chi giocherebbe al centro del l’attacco? Un falso nueve, dicono: ma com’è possibile lavorare così? Perché arrivare sempre alle ultime 48 ore quando c’è chi investe per la prossima stagione? È giusto che Sarri rifletta, con un accordo-rinnovo fino al 2025.

Perché i prossimi risultati negativi amplificherebbero le critiche nei suoi riguardi, nessuno si ricorderà del mercato. Pertanto è anche giusto riflettere, all’interno della 48 ore della Lazio. Se vuoi una Maserati, devi fare il pieno, altrimenti devi lasciarla in garage. Ultima cosa: l’indice di liquidità bloccato è figlio di acquisti sbagliati, costati tanto, con relative difficoltà a cedere se non in prestito. Quasi nessuno lo dice, chissà perché. E non serve un disegnino per dimostrarlo.

Foto: Twitter Lazio