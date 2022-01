Il solito Immobile trascina la Lazio ai quarti di finale. Udinese battuta 1-0 ai supplementari

La Lazio si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Udinese battuta 1-0 ai tempi supplementari. Decisivo sempre lui, Ciro Immobile, entrato al 71′ al posto di un impalpabile Muriqi.

Immobile ha segnato con un delizioso pallonetto al 106′, a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo supplementare.

Lazio che sfiderà il Milan ai quarti di finale.

Apprensione in casa biancoceleste per Mattia Zaccagni, uscito all’intervallo dopo un infortunio che sembra non una cosa da nulla.

Foto: Twitter Lazio