Il solito Hojlund (doppietta) non basta: il Kazakistan ribalta la Danimarca, da 0-2 a 3-2

Rasmus Hojlund non ha nessuna intenzione di fermarsi con la maglia della Danimarca. Dopo la tripletta contro la Finlandia, l’attaccante dell’Atalanta ha segnato una doppietta nella partita persa clamorosamente contro il Kazakistan. La Nazionale di Hojlund conduceva per due reti a zero, ma nella ripresa si è consumata la rimonta dei padroni di casa: 3-2 per i kazaki ad Astana. Il classe 2003 dell’Atalanta continua a stupire, basti pensare che sono cinque le reti segnate in quattro partite con la Nazionale maggiore della Danimarca. I cinque gol sono arrivati nelle ultime due partite.

Foto: Instagram ufficiale Hojlund