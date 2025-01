Il solito grande Retegui: entra e fa doppietta, 2-1 Atalanta a Como

Como-Atalanta termina 1-1.

Inizio arrembante dei padroni di casa, che pressano alto e rendono difficile la costruzione di gioco da parte dell’Atalanta. Al minuto 13 bellissimo lancio di Perrone per l’inserimento di Moreno, che riesce a scappare a Cuadrado. Il colombiano però recupera e respinge il tiro dell’ex Liverpool. Dal corner successivo, parata comoda di Carnesecchi sul colpo di testa di Engelhardt. Lo stesso Moreno è però costretto al cambio al 26′, dopo aver accusato un problema muscolare: al suo posto dentro Fellipe Jack. Pochi minuti dopo sblocca la partita il solito Nico Paz, con un mancino di grande fattura: assist di Fadera da sinistra e conclusione all’incrocio alto alla destra di Carnesecchi, che non può nulla. Nel finale, testa contro testa fra De Roon e Perrone: va peggio al primo, che a inizio ripresa viene sostituito. Il primo tempo termina 1-0 per gli uomini di Fabregas, che hanno soffocato per 45′ gli atalantini con un pressing aggressivo.

Dopo un inizio sottotono, l’Atalanta trova il pareggio, anche grazie ai tanti campi di Gasperini. Ci pensa Retegui: Brescianini (nuovo entrato) scappa a sinistra e crossa basso. Retegui va in anticipo e col mancino trova l’angolino alla sinistra di Butez. Girata da fuoriclasse dell’italiano, che rimette tutto in discussione. Al 70′ l’Atalanta ribalta la gara, ancora con Retegui, su assistenza di Brescianini. L’ex Frosinone ancora libero di avanzare a sinistra, trova l’azzurro in mezzo: controllo e tiro preciso di destro. Termina 2-1 per la Dea, che si rilancia in classifica grazie al solito Retegui.

Foto: Instagram Atalanta