Il Sole24 Ore: offerta di BC Partners per la maggioranza dell’Inter

Secondo quanto raccontato da Il Sole 24 Ore, sul tavolo di Suning sarebbe arrivata l’offerta di Bc Partners per l’acquisto delle quote di maggioranza dell’Inter. La proposta comprenderebbe garanzie e aggiustamenti decisi con cortopartner e advisor. Non ci sono ancora risposte da parte della famiglia Zhang: il nodo è la valutazione, perché nelle ultime settimane si parlava di una proposta da 750 milioni che comprendevano 400 di debito, ma è una proposta troppo bassa. Dopo l’acquisizione servirà un aumento di capitale di 200 milioni entro fine anno per le esigenze finanziarie. Oltre a BC Partners, secondo Il Sole 24 Ore ci sarebbero anche il gruppo americano Fortress con il fondo sovrano Mubadala e fondo scandinavo Eqt che starebbero valutando il dossier relativo all’Inter, senza ancora aver avviato la fase di due diligence.

Foto: logo inter