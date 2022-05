Il Sole 24 Ore – Cessione Milan: prosegue spedita la trattativa tra Elliott e RedBird, studi legali al lavoro per l’intesa finale

Attraverso Il Sole 24 Ore apprendiamo gli ultimi aggiornamenti in merito alla cessione del Milan. Prosegue spedita la trattativa tra Elliott e RedBird per fare in modo che quest’ultimo acquisti il sodalizio rossonero. Gli studi legali dei due fondi sono al lavoro in queste ore per arrivare ad un accordo definitivo tra le parti. RedBird si sta avvalendo degli avvocati di Legance e lo studio newyorkese Gibson Dunn, mentre, per Elliott sono all’opera gli avvocati di 5Lex e di Devis Polk and Wardwell. È attesa in tempi brevi la definitiva accelerata per arrivare all’intesa finale. Stando a quanto si legge, Elliott dovrebbe restare nel club rossonero con una quota di minoranza.

Foto: Twitter Milan