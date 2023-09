IL SOGNO È REALTÀ: DAVIDE BARTESAGHI, DAL PROVINO CON MALDINI ALL’ESORDIO COL DIAVOLO

È stata un’estate di rivoluzione in casa Milan. Dall’addio al calcio di Ibrahimovic, passando a quelli di Maldini e Massara e con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Poi, una volta smaltiti gli addii più pesanti, è stato il momento degli arrivi: da Pulisic a Loftus-Cheek, passando da Reijnders. Ma il ruolo di vice-Theo è stato affidato a Davide Bartesaghi, terzino di soli 17 anni (ne compirà 18 il prossimo 29 dicembre) che ha fatto molto bene con la Primavera di mister Ignazio Abate.

Il terzino classe 2005 ha conquistato la fiducia dell’ambiente rossonero partecipando alla tournée negli Stati Uniti, con tanto di ottima impressione offerta a Pioli. Il grande giorno dell’esordio in Serie A è arrivato: sabato 23 settembre 2023, Bartesaghi ha fatto il proprio ingresso sul campo di San Siro in occasione di Milan-Verona. Al minuto 75, sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, il classe 2005 ha preso il posto di Alessandro Florenzi sulla fascia mancina nel 3-4-3. Una soddisfazione immensa, come lui stesso ha dichiarato al termine della partita: “Emozione indescrivibile, sono ancora senza parole. Era inaspettato, quando mi ha chiamato il mister mi sono tremate un po’ le gambe per l’emozione. Ma ora sono felice per l’esordio”.

Bartesaghi ha solo 17 anni, ne farà 18 a fine anno. Per questo si potrebbe pensare che il terzino potrebbe “bruciarsi” in un gruppo che ambisce a posizioni di vertice e che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali di Champions. Ma Bartesaghi è un’opportunità anche in ottica liste. È infatti un prodotto del vivaio del Milan e può garantire molto più spazio di manovra ai rossoneri per la registrazione dei nuovi acquisti, soprattutto nella lista Uefa, nella quale è stato inserito.

Oggi Theo è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della sfida contro il Cagliari, ma chissà se Pioli non gli concederà altri minuti dopo l’ottimo esordio contro l’Hellas Verona.

Foto: Bartesaghi Instagram