Il sogno di Conte e i nuovi linguaggi del giornalismo moderno

Quale sarà il sogno di Antonio Conte, anticipato qualche giorno fa in tv? Chi lo conosce bene, ma davvero bene, garantisce che farebbe di tutto per tornare alla Juve, non a caso ha ripetuto che si è pentito di aver lasciato il club bianconero. Indiretta conferma che alla Juve tornerebbe di corsa. Esattamente come valuterebbe, non in corsa, la possibilità di allenare Napoli a Roma. Ospite regolarmente retribuito di eventi anche televisivi negli ultimi giorni, Conte ha voglia di tornare alle sue condizioni. Ci sarà tempo di capire bene e di spiegare, esattamente come eviteremo lezioni di chi – tra una marchetta e l’altra – porta nuovi linguaggi del giornalismo moderno che per fortuna conosce solo lui. Tra domande inopportune in sedi ancora più inopportune, quesiti nascosti per motivi di opportunismo, notizie ritardate, eventuali e varie. Ma questo è un altro paio di maniche rispetto all’attesa di Antonio Conte…

Foto: Instagram Conte