Il sogno del Lille continua: 3-0 in casa del Lens e +4 (momentaneo) sul PSG

Continua il sogno di vittoria della Ligue1 del Lille, che nell’anticipo della 36a giornata vince in casa del Lens, quinto in classifica, per 3-0. Una prova di forza importante per gli uomini di Galtier.

Lille in vantaggio al 4′ con il solito Burak Yilmaz. Al 35′ il Lens resta in 10 per l’espulsione di Michelin e per gli ospiti si fa più semplice l’impresa. Al 40′ ancora Yilmaz trova il raddoppio.

Al 60′ David trova il 3-0 che mette al sicuro i suoi.

Vittoria che fa sognare il Lille che sale a 75 punti, momentaneamente a +4 sul PSG, che è fermo a 71 e che deve giocare domenica in casa del Rennes.

A 3 giornate dalla fine del campionato (due per il Lille), il sogno continua.

Foto: Twitter Lille