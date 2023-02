Il Siviglia sul caso Negreira: “Fatti gravi, siamo preoccupati e indignati. I tifosi meritano rispetto”

Il Siviglia con un comunicato ufficiale si è esposto sul “caso Negreira” che vede coinvolti l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli e il Barcellona, con il club blaugrana che gli ha corrisposto più di 6 milioni di euro come consulenza dal 2001 fino al 2018: “Pochi giorni dopo che la notizia del cosiddetto caso Negreira è giunta all’attenzione del pubblico, il Sevilla FC desidera esprimere la propria preoccupazione e indignazione per le informazioni che, giorno dopo giorno, sono venute alla luce attraverso i media, chiarendo che è assolutamente necessario andare a fondo per chiarire cosa è successo e chi sia il responsabile. La gravità dei fatti finora noti, che mettono in discussione o seminano dubbi sull’integrità delle competizioni calcistiche spagnole, porta anche il Sevilla FC a chiedere pubblicamente che LaLiga e la RFEF, in quanto massimi rappresentanti del calcio spagnolo, promuovano e partecipino a tutti i procedimenti che possono derivare da questo caso una volta che l’indagine è stata completata. Infine, è desiderio del Sevilla FC affermare che, al di là dei club e delle loro istituzioni, i tifosi di tutte le squadre meritano rispetto, ed è responsabilità dei dirigenti fornire l’ambiente necessario affinché l’integrità delle competizioni in cui partecipiamo non sia mai messa in discussione”.

Foto: Twitter Siviglia