Il Siviglia sfiora l’impresa in 10. Il Celta Vigo recupera due gol nel recupero: finisce 2-2

Il Siviglia spreca una grossa occasione per scacciare la zona retrocessione in maniera definitiva. Al ‘Sanchez Pizjuan’ finisce 2-2 con il Celta Vigo, con gli andalusi che rimangono in dieci al 19′ per i due gialli rimediati da Gueye. En Nesyri al 43′ e Acuna all81′ sembrano indirizzare sulla strada giusta la gara degli uomini di Jose Mendilibar, ma all’89’ la rete di Rodrigez riapre il match in vista del gol del clamoroso 2-2 finale a firma di Paciencia al 94′. Rete, questa, seguita a sua volta da un rosso diretto per Acuna per proteste.

Un pareggio che consente al Siviglia di salire a 32 punti, a +5 sulla zona retrocessione ma con una gara in più delle rivali.

Foto: logo Siviglia