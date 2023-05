Il Siviglia imita la Roma: sconfitta per 2-1 in rimonta. Vince il Real Madrid (doppietta Rodrygo)

Il Siviglia perde 2-1 in casa contro il Real Madrid, imitando le sorti della Roma, in vantaggio e poi rimontata e battuta 2-1 a Firenze.

Andalusi in vantaggio al 3′ con Mir. Poi una doppietta do Rodrygo stende i prossimi avversari della Roma in finale di Europa League.

Siviglia che resta anche in 10 per l’espulsione di Acuna.

In classifica, il Real blinda il secondo posto, il Siviglia resta al 10° posto con 49 punti. Dalla finale con la Roma passerà gran parte della stagione del club andaluso, che vincendo sarebbe addirittura in Champions, perdendo la finale sarebbe fuori da tutto.

Foto: sito Real