Il Sion di Balotelli è ultimo in classifica: il presidente esonera l’allenatore e si mette in panchina

Christian Constantin, presidente del Sion di Mario Balotelli, guiderà la sua squadra dalla panchina nel prossimo match di campionato contro il Lugano. Il numero uno del club svizzero, ultimo in classifica con 22 punti in 22 giornate, ha esonerato il tecnico Fabio Celestini, arrivato in panchina al posto di Tramezzani durante la sosta Mondiale, dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata contro il San Gallo. Constantin ha già allenato il suo Sion in 8 gare durante la sua presidenza, collezionando 4 vittorie e 4 pareggi. In totale ha effettuato 65 cambi di allenatori nei suoi 24 anni di gestione.

Foto: Instagram Balotelli