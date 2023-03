Il sindaco Sala: “Milan, sì a La Maura per lo stadio. Ma progetto in due settimane”

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha incontrato Gerry Cardinale, patron di Red Bird e i vertici del Milan per parlare del nuovo stadio. Così Sala: “Il Milan ha ribadito l’intenzione di procedere nella zona di La Maura, adesso aspettiamo il loro progetto nel giro di due settimane, passaggio formale fondamentale per avviare il procedimento. Il progetto serve per avviare verifiche con la politica e mi riferisco anche ai residenti della zona di La Maura e alle loro proteste. Per il momento non ho ancora parlato con l’Inter”.

Foto: Instagram Sala