Il sindaco Gualtieri posa con la maglia di Lukaku. Scoppia la polemica dei tifosi della Lazio

Romelu Lukaku è un nuovo calciatore della Roma. Dopo l’accoglienza dei tifosi giallorossi, anche il primo cittadino della Capitale, Roberto Gualtieri ha voluto dare il suo benvenuto a Big Rom pubblicando su Instagram una foto insieme al centravanti belga alle spalle del Colosseo in occasione dello shooting svolto nel cuore della città: “Benvenuto Romelu Lukaku, un altro grande arrivo nella Roma. Grazie alla famiglia Friedkin per l’ennesima dimostrazione di amore per la squadra e la nostra città”. Un gesto che non è passato inosservato dai tifosi biancocelesti che hanno fatto subito sentire il loro disappunto.

Foto: Instagram Gualtieri