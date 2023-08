Il sindaco di Reggio Calabria: “Brunori è di Brescia e non aggiungo altro”

Carmelo Versace, sindaco facente funzione della Città Metropolitana, intervenuto a Video Touring, ha così parlato dopo la vicenda della Reggina, esclusa definitivamente dalla B dopo il Consiglio di Stato tenutosi oggi: “Saladini non ha pagato i 770mila euro perché voleva ulteriormente lucrare sulla cessione della Reggina. Lui non voleva più saperne della Reggina, pensava di vendere prima del no del Consiglio Federale e farlo al rialzo. Lui pensava di vendere molto prima di quando poi ha fatto. Il signor Brunori vive a Brescia, non dico altro…”. Ricordiamo che Filippo Brunori è il commercialista di Felice Saladini.

Foto: Logo Reggina