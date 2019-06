Il sindaco di Pinzolo: “Valuteremo azioni nei confronti della Roma”

L’annullamento del ritiro della Roma a Pinzolo non è stato gradito dal Comune e, in particolare, dal sindaco Michele Cereghini, che a ReteSport ha commentato l’improvvisa decisione del club giallorosso. “La rinuncia al ritiro qui in Val Rendena ci addolora. E’ una mattinata difficile, c’è un contratto firmato ed eravamo certi dell’arrivo della squadra, eravamo tranquilli fino a ieri sera. Ora ci sono tante difficoltà, non è solo questione di pagare penali. La Roma ci ha chiesto disponibilità e abbiamo lavorato tanto per averli qui. C’erano tante aspettative, i tifosi romani che si erano impegnati a seguire la squadra sono delusi. Ma dico loro che se volessero comunque visitare la Val Rendena, noi saremo pronti ad accoglierli. Siamo delusi solo con la Roma in quanto società, e non sono da escludere possibili azioni nei loro confronti da parte dell’ente turistico del territorio”.

Foto Sito Comune Pinzolo