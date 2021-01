Il sindaco di Firenze: “Al Franchi ci penso io. Ne parlerò con Commisso”

Attraverso una conferenza stampa dalle sale del Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha messo fine alla polemica con Rocco Commisso relativa all’abbattimento dello stadio Artemio Franchi, parlando invece di voler ristrutturare l’impianto godendo di alcune aperture presenti nel decreto ministeriale: “D’ora in poi lavorerò per portare in fondo il progetto di restyling dello stadio Artemio Franchi, mettendo da parte tutte le polemiche. Da oggi per portare alla città di Firenze uno stadio all’altezza delle ambizioni sportive. Nel decreto ministeriale ci sono alcune aperture che si possono sfruttare: la prima riguarda gli interventi che servono per adeguare l’impianto alle norme Uefa; il secondo punto, che sfrutteremo, è la possibilità di realizzare aree commerciali. Poi c’è la possibilità di creare delle nuove curve e coprire lo stadio. Per la prima volta ci sono atti ufficiali dove ci viene detto cosa si può e cosa non si può fare al Franchi. Prendiamo atto della decisione della Fiorentina di non investire sullo stadio, a questo punto faremo da soli. Lo stadio è di proprietà del comune di Firenze, e non possiamo permetterci di non onorare la storia della città e che questo stadio venga abbandonato”.

Il piano stadio è già definito, e l’obiettivo è di finire i lavori entro 2 anni: “Non ho avuto la possibilità di incontrare Rocco Commisso in questi giorni. Sono fiducioso di vederlo prossimamente. Gli illustrerò i dettagli dell’operazione che faremo, perché è necessario andare avanti nel rapporto di collaborazione. Nelle varie opzioni discusse col patron, quella dell’intervento pubblico era presente”.

Foto: wikipedia