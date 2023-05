Il sindaco di Bergamo: “Altro che insulti, questo è razzismo. Bergamo merita altro”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha voluto prendere le distanze di tutte le dichiarazioni che confondessero gli insulti razzisti a Vlahovic con altro. Così Gori: “I cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo non sono insulti qualsiasi. Si tratta di razzismo ed è ora di darci un taglio. Non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo è alto e merita altro”.

Foto: sito Atalanta