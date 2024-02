Il sindaco di Bari: “Seconda squadra del Napoli? Chiedo a De Laurentiis di scusarsi al più presto con tutti i baresi”

Nella lunga conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis tenutasi oggi a Castel Volturno il numero uno del Napoli si è soffermato brevemente anche sul Bari definendola la “seconda squadra del club partneopeo“. Parole che hanno infiammato la piazza pugliese, da tempo ostile alla proprietà De Laurentiis, con il sindaco Antonio Decaro che sui social è intervenuto per chiedere rispetto: “Tra i doveri di chi detiene il titolo sportivo non c’è solo quello di mantenere in ordine i conti. C’è quello, forse più importante, di rappresentare i colori di una intera città, di portare rispetto a chi ogni settimana paga il biglietto, sostiene lunghi viaggi per le trasferte o anche semplicemente soffre e gioisce davanti alla tv. – si legge nel post del primo cittadino pugliese – Per questo trovo le parole di Aurelio De Laurentiis, che definisce il Bari come una seconda squadra del Napoli, offensive nei confronti dell’intera comunità di tifosi baresi. Con tutto il dovuto rispetto per il Napoli, non siamo la seconda squadra di nessuno. Abbiamo una storia e una dignità che non possono essere vilipese in questo modo. Da primo cittadino e da tifoso, chiedo ad Aurelio De Laurentiis di scusarsi al più presto con tutti i baresi per questa uscita a dir poco infelice, che ferisce la nostra passione e la nostra identità”.

Foto: Instagram Napoli