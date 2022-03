Il sindacato dei calciatori ucraini contro Tymoshchuk: “Come puoi tacere e lavorare in Russia?”

Lo scoppio della guerra ha complicato anche le situazioni personali di numerosi personaggi del mondo dello sport che lavoravano in Russia: sono diversi, infatti, i calciatori e gli allenatori che hanno rassegnato le proprie dimissioni dai club del paese. Nella giornata di oggi, però, è arrivato un messaggio da parte del presidente del sindacato dei calciatori ucraini Evgeniy Levchenko, che ha attaccato il connazionale Anatolji Tymoshchuk, attualmente vice-allenatore dello Zenit San Pietroburgo.

Questo il messaggio, pubblicato sul proprio profilo Twitter: “Tu vieni dall’Ucraina. Come puoi tacere e continuare a lavorare lì? Abbiamo giocato insieme per la stessa squadra, abbiamo indossato questa maglietta con orgoglio, abbiamo cantato l’inno, vinto e perso. Stai solo zitto ora? Come farai a conviverci?”.

Foto: Twitter personale Tymoshchuk