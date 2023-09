Il Siena riparte dall’Eccellenza. Presentato il nuovo logo

È stato il giorno della presentazione del nuovo Siena targato Simone Giacomini che ripartirà dal campionato di Eccellenza. “Sono molto emozionato. Dopo l’esperienza dello scorso anno ho voluto concentrarmi sulle aziende, ma quando mi si è palesata la possibilità di venire a Siena non ho esitato Ho le basi solide per fare questo percorso. Sono una persona seria e non lascerò mai debiti. Riusciremo a riportare il Siena dove merita col giusto tempo. La macchina si è messa in moto velocemente, ci siamo presi questa briga che va portata avanti. L’emozione è tanta e la trasformerò in adrenalina e compostezza, che è quella che mi contraddistingue. Non sono felice, di più. Domenica parlerà il campo”.

Presentato anche il nuovo logo del club.