Il Sestri Levante torna in Serie C dopo 74 anni. Promozione anticipata dopo il 3-1 al Gozzano

Il Sestri Levante è ufficialmente in Serie C. Il club ligure ritrova la terza serie del calcio italiano dopo 74 anni, l’ultima stagione risale al 1948-1949. Dominato il Girone A di Serie D, promozione matematica con cinque giornate d’anticipo grazie al successo ottenuto sul campo del Gozzano con il risultato di 3-1 e al contemporaneo il pareggio della Sanremese col Vado. Sono 84 i punti raccolti finora, frutto di ventisette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. I rossoblù sono la seconda squadra, dopo il Catania, ad aver ottenuto la promozione aritmetica in Serie C.

Foto: Facebook Sestri Levante