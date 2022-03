Il Senegal vola in Qatar: contro l’Egitto decisivi i rigori

Sono stati necessari i rigori per decretare la Nazionale qualificata al Mondiale tra Senegal ed Egitto: al termine della doppia sfida terminata 1-1 (1-0 nei rispettivi match casalinghi), dagli undici metri ad avere la meglio è stata la compagine capitanata da Kalidou Koulibaly (che ha fallito il proprio tiro dal dischetto). Tre errori su quattro per Salah & co., con l’attaccante del Liverpool che ha sbagliato il primo penalty dei suoi.

Foto: account Instagram Kalidou Koulibaly