Il Senegal lancia l’ultimatum al Watford: “Lasciate partire Sarr per la Coppa d’Africa o ci rivolgeremo alla FIFA”

Caso Sarr, in Premier League, con il Watford ha deciso di non acconsentire alla partenza del giocatore per la Coppa d’Africa, che l’esterno offensivo avrebbe dovuto giocare col Senegal. La Federcalcio senegalese con un comunicato ufficiale ha intimato il club inglese di liberare il giocatore entro e non oltre la giornata odierna, in conformità con le normative FIFA.

In caso contrario, il Senegal ha minacciato di appellarsi proprio alla massima istituzione calcistica internazionale affinché il giocatore venga liberato e con conseguenze importanti anche per il club. La Federcalcio senegalese condanna l’atteggiamento del Watford, ritenuto irrispettoso e discriminatorio.

Intanto la FA, federazione inglese, si schiera con il Senegal, senza minacciare sanzioni, ma consapevole che questo caso potrà portare problemi.