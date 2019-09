Il Sassuolo travolge la Spal: doppio Caputo più Duncan per il 3-0 finale

Il Sassuolo si rialza dopo il ko contro la Roma travolgendo con un netto 3-0 la Spal. Nel primo tempo mette già le cose in chiaro Caputo, che sigla una personale doppietta mandando i suoi all’intervallo sul doppio vantaggio, nella ripresa Duncan pone il sigillo finale. Grandissima partita del Sassuolo, altra squadra rispetto a quella vista soprattutto nel primo tempo all’Olimpico. Niente gol stavolta per Berardi, che gioca comunque un’ottima gara. Da rivedere invece la Spal, che concede un risultato tondo all’avversario, anche se parte del merito va anche a un ottimo Consigli e della sfortuna alla posizione di fuorigioco che, dopo una lunghissima pausa per il var, nega la rete a Murgia nel finale.

Venerdì 20 settembre

20:45 Cagliari-Genoa 3-1 (Simeone, aut. Zapata, Joao Pedro – Kouame)

Sabato 21 settembre

15:00 Udinese-Brescia 0-1 (Romulo)

18:00 Juventus-Verona 2-1 (Ramsey, Ronaldo – Veloso)

20:45 Milan-Inter 0-2 (Brozovic, Lukaku)

Domenica 22 settembre

12:30 Sassuolo-Spal 3-0 (Caputo 2, Duncan)

15:00 Bologna-Roma

15:00 Lecce-Napoli

15:00 Sampdoria-Torino

18:00 Atalanta-Fiorentina

20:45 Lazio-Parma

CLASSIFICA: Inter 12; Juventus 10; Bologna 7; Atalanta, Milan, Napoli, Torino, Cagliari, Brescia, Sassuolo 6; Roma 5; Lazio, Genoa, Verona 4; Parma, Lecce, Spal e Udinese 3; Fiorentina 1; Samp 0.

Foto: twitter ufficiale Sassuolo