Il Sassuolo svela la nuova maglia, c’è Berardi tra i testimonial

PUMA e U.S. Sassuolo Calcio, in occasione dello speciale evento tenutosi di fronte al seicentesco Palazzo Ducale di Sassuolo, hanno presentato il nuovo Home kit “The Art of Jersey” che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2021/22.

La splendida cornice del maestoso Palazzo Ducale, una delle più importanti residenze barocche dell’Italia settentrionale, decorato con pitture murali, sculture e fontane, simbolo della tradizione storica sassolese, è stata scelta per presentare al grande pubblico e ai tifosi le nuove rose delle squadre maschili e femminili. Un evento scenico ed emozionante che ha raggiunto il suo apice con la presentazione del nuovo Home kit, realizzato con il design theme Crafted From Culture di PUMA, ideato per celebrare con orgoglio il patrimonio e la cultura dei club e delle nazionali partner del Global Sports Brand, che fonde l’identità classica e unica del Club con un design moderno e l’ambizione di un futuro vincente.

L’arte barocca che rappresenta il fasto di Sassuolo e l’identità della città si mescola alla storia sportiva del Club, con gli importanti risultati ottenuti nell’ultima stagione e dai propri calciatori in Europa, per dare vita al nuovo Home Kit caratterizzato dalle iconiche e ampie strisce verticali centrali in PUMA Black con pattern chevron che decorano la parte frontale e la parte inferiore del retro. Il colletto a V è a contrasto, messo in risalto da una cucitura PUMA Black a vista, così come le maniche in PUMA Black con elegante profilo Green Bee sui bordi. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni in PUMA Black.

La nuova maglia combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.

Foto: Twitter Sassuolo