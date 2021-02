Il Sassuolo ritrova il successo, battuto il Crotone 2-1

Il Sassuolo ritrova la vittoria in campionato, che mancava dallo scorso sei gennaio: i ragazzi di De Zerbi battono il Crotone allo Scida grazie alle reti di Berardi e Caputo e salgono quota trentaquattro punti in classifica. Altra sconfitta per i calabresi, che restano ultimi, con 12 punti, fallendo il sorpasso al Parma, che giocherà domani sera e agganciare il Cagliari al terz’ultimo posto.

Annullato sull’1-1, un gol al Crotone a Di Carmine che aveva segnato il vantaggio per i calabresi.

Foto: Twitter Sassuolo