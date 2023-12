Il Sassuolo resta in dieci (espulso Boloca), la Roma ribalta con Dybala (rigore) e Kristensen

La Roma ribalta nell’ultimo quarto d’ora con Dybala (rigore) e Kristensen una partita che si era parecchio complicata. Decisiva l’espulsione di Boloca che ha lasciato il Sassuolo in dieci uomini con tutte le conseguenze del caso. La Roma aggancia momentaneamente il Napoli al quarto posto a quota 24, aspettando la sfida degli azzurri tra poco contro l’Inter. Nel primo tempo svolta al 25’ pt: Laurienté serve Berardi che prova la conclusione dalla sinistra, ma il tiro diventa un assist per Matheus Henrique che da pochi passi fulmina Rui Patricio. La Roma si era presentata con una conclusione di Dybala parata in due tempi da Consigli, dopo il gol incassato ha costruito una grande occasione sempre con l’argentino al 42’ (grande risposta di Consigli). Nel finale di tempo il Sassuolo ha una chance con Thorstvedt, ma la conclusione è troppo debole per impensierire il portiere della Roma. Nella ripresa grande occasione per Lukaku dopo 9 minuti, ma sulla conclusione Consigli è piazzato benissimo e blocca, ma il belga avrebbe potuto fare di più. Due minuti dopo Azmoun (subentrato al posto di Bove in avvio di ripresa, mentre Kristensen rileva Karsdorp) non trova la porta dopo aver controllato di petto. Il Sassuolo resta in 10 al 18’: Boloca espulso dopo una segnalazione del Var per un brutto fallo su Paredes inizialmente punito solo con il cartellino giallo, decisione giusta. Mourinho schiera sempre più una Roma a trazione anteriore: al 23’ Pellegrini per Mancini e El Shaarawy per Spinazzola con Cristante che diventa difensore centrale, in precedenza Dionisi si era coperto con Racic al posto di Laurienté. Al 25’ ammonito Berardi che, già diffidato, salterà la trasferta di Cagliari. Alla mezz’ora rigore ineccepibile per la Roma: Kristensen viene steso da Erlic, un minuto dopo la trasformazione di Dybala con Consigli che tocca ma che non riesce a respingere. Al 37’ la Roma ribalta: Dybala appoggia per Kristensen che calcia di sinistro e trova la deviazione di Tressoldi che scavalca Consigli. È la svolta della partita.

Foto: Instagram Dybala