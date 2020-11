Il Sassuolo non è re per una notte: l’Udinese strappa lo 0-0

Dopo il successo al San Paolo con il Napoli di domenica scorsa, il Sassuolo impatta 0-0 in casa con l’Udinese e non riesce il sorpasso momentaneo al Milan in vetta alla classifica. Nonostante il recupero di Berardi e Caputo, gli emiliani non sfondano il muro bianconero, con una buona Udinese, compatta, ben messa in campo e pericolosa nelle ripartenze. Una gara con pochissime emozioni, solo 3 in tiri del Sassuolo, di cui uno solo in porta, addirittura zero quelli dei friulani che strappano un punto importante. In mezzo tanti sbadigli.

Il Sassuolo sale a quota 15 punti, a un solo punto dal Milan che resta ancora capolista con 16 punti. L’Udinese sale a 4 punti, interrompendo una striscia di 2 sconfitte di fila.

Foto: Twitter Sassuolo