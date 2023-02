Il Sassuolo fa festa con Laurienté. L’Atalanta chiude in 9 (espulsi Maehle e Muriel)

Colpaccio del Sassuolo che dopo aver battuto il Milan, stende anche l’Atalanta al Mapei Stadium, ottenendo la seconda vittoria di fila in campionato.

Decisivo un gol di Laurienté al 55′, che ha sbloccato una gara equilibrata. In realtà, equilibri che si erano rotti alla mezz’ora, con l’espulsione dell’atalantino Maehle. Il VAR ha consigliato il rosso a Marcenaro, dopo che era stato dato solo il giallo all’esterno dell’Atalanta.

I nerazzurri che c’hanno provato con Koopmeiners, bravo Consigli su di lui.

Nella ripresa, il gol del Sassuolo con Laurienté. Gasperini toglie i due giovani Lookman e Højlund per inserire i due colombiani Zapata e Muriel.

E’ il Sassuolo però a sprecare in un paio di circostanze il 2-0, con Berardi e lo stesso Laurienté, bravo Musso a tenere in vita la Dea fino alla fine. Finale nervoso, con qualche accenno di rissa. Al 95′, proteste di Muriel che viene espulso da Marcenaro. Atalanta che quindi chiude in 9 uomini.

Finisce 1-0 per gli emiliani che si allontanano dalla zona pericolosa, salendo a 23 punti e agganciando Juventus e Lecce. L’Atalanta resta a 38 punti.

Foto: twitter Sassuolo