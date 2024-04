Il Sassuolo è sempre più nei guai: la Fiorentina travolge i neroverdi (5-1)

La gara si sblocca al 17′ e a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Riccardo Sottil: l’esterno viola parte da sinistra, si accentra sul destro e calcia a giro, basso verso il palo lontano. I viola sfiorano anche il raddoppio con l’assolo di Parisi, ma il tentativo del terzino si stampa sulla traversa. Al 54′ la Fiorentina trova il raddoppio con Martinez Quarta. Cross preciso di Arthur sugli sviluppi di calcio d’angolo, il cross del brasiliano trova ben appostato il compagno che svetta e batte Consigli con un colpo di testa morbido ma angolato, che vale il 2-0. Il Sassuolo accorcia subito le distanze al minuto 57 con la rete di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista si inserisce in area di rigore, raccogliendo l’invito di Doig in verticale e battendo Christensen con un potente mancino che si insacca sotto la traversa. Ma un giro d’orologio più tardi i viola trovano la rete del 3-1 con Nico Gonzalez, che approfitta del preciso cross di Sottil da sinistra e, svettato su tutti in area, batte Consigli con un colpo di testa morbido e angolato. Al 62′ arriva anche il poker viola: secondo assist di serata per Sottil, che imbuca per il Barak, abile a incrociare con il destro e a battere Consigli a tu per tu. La Fiorentina non si ferma e il Sassuolo va a fondo, arriva anche il 5-1 viola al minuto 66 sul cronometro del Franchi. Bella combinazione tra Barak e Nico Gonzalez, con quest’ultimo libero di girare di prima battuta verso la porta il tocco di ritorno del ceco.

Foto: Instagram Fiorentina