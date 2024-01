Il Sassuolo conduce per 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo. A segno Pinamonti

Il Sassuolo conduce per 1-0 sulla Fiorentina al termine dei primi quarantacinque minuti. passa in vantaggio dopo nove minuti. Kayode viene attratto dalla palla e non copre il movimento di Pedersen alle sue spalle: il terzino arriva fino in fondo e centra perfettamente per Pinamonti che, a rimorchio, insacca l’1-0. Continuano a macinare gioco gli uomini di Dionisi, peggio la Fiorentina. E al 18′ Berardi trova – per un momento – la rete del 2-0. Ma l’assistente segnala il fuorigioco del numero 10 neroverde e il VAR conferma la scelta dell’assistente. Termina così 1-0 la prima frazione di gioco al Mapei.

Foto: Instagram Sassuolo