Il Santos torna in Serie A sotto la benedizione di Re Pelé

Con 68 punti in 36 partite, il club della città portuale di Santos, a sud di San Paolo, è ormai irraggiungibile dal Ceará, quinto in classifica, a due giornate dalla fine del campionato di Seconda Divisione, in cui solo le prime quattro squadre vengono promosse.

Sui social, il Santos ha pubblicato un messaggio in onore del grande Pelé: “Sorridiamo ancora. Lui sorride di nuovo. Dall’alto ha seguito l’inizio del nostro incubo, ha benedetto il nostro cammino attraverso questo inferno e, oggi, apre il suo sacro sorriso con il nostro ritorno trionfante. Grazie per continuare a vegliare su di noi, Re Pelé. La rinascita del Santos FC avrà la tua benedizione. Il tuo regno sarà adeguatamente protetto. Perché è eterno. Proprio come il Santos. Proprio come te”.