IL SAN PAOLO, LA FIDUCIA DI DINIZ E LA MLS: BRENNER, UN BOMBER VERDEORO PER L’UDINESE

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jordan Zemura, l’Udinese batte un altro colpo di spessore anticipando una folta concorrenza. Secondo i report dell’insider di mercato della MLS, Tom Bogert, sembra che il club friulano sia vicino all’accordo con il Cincinnati per il trasferimento in bianconero di Brenner, attaccante brasiliano classe 2000 scuola San Paolo. Approdato in MLS due anni fa segnando da allora decine di gol e rendendosi protagonista.

Nato a Cuiabá il 16 gennaio 2000, ha mosso i primi passi nel mondo nel calcio nel San Paolo. Prima della stagione 2017, Brenner è stato chiamato nella prima squadra del club dall’allenatore Dorival Júnior. Il 21 giugno 2017 è arrivato il suo esordio con i “grandi” nella partita persa per 1-0 contro l’Athletico Paranaense. Il primo gol tra i professionisti è arrivato il 3 dicembre 2017, segnando la prima rete della partita finita 1-1 contro il Bahia. Brenner termina la sua prima stagione con un gol in quattro partite. Meglio la stagione successiva, dove ha segnato un gol in nove partite nel Campeonato Paulista e ha segnato un gol in sei partite in Série A, trovando principalmente spazio a partire dalla panchina.

Il 31 maggio 2019 passa in prestito alla Fluminense, dichiarando che a pesare sulla scelta è stato il tecnico Fernando Diniz. Il debutto con la maglia della Flu arriva il 2 giugno 2019 contro l’Athletico Paranaense. Non una grande esperienza, terminata dopo una sola stagione con solo sei presenze e nessun gol.

Nel gennaio 2020, Brenner è tornato al San Paolo sotto la guida di Fernando Diniz. Ma la svolta arriva a ottobre dello stesso anno, quando l’allora titolare, Pablo, mette a segno un solo gol in 10 partite. Rendimento che apre le porte a Brenner che coglie subito l’occasione, andando subito a segno contro la Goianiense e, subito dopo, calando una doppietta in Copa do Brasil contro il Fortaleza per il 3-3 finale. Prestazioni che hanno dato una grande iniezione di fiducia al centravanti brasiliano che ha continuato a segnare per quattro partite consecutive. L’11 novembre 2020 è arrivata anche la doppietta contro il Flamengo, diventando così il capocannoniere del San Paolo in una stagione dal 2015 con 17 gol in 26 partite.

Prestazioni che hanno attirato l’attenzione del Cincinnati FC che ha sborsato ben 13 milioni di euro per prelevarlo dal San Paolo. Dopo un primo periodo altalenante in MLS, Brenner è esploso nella scorsa stagione mettendo a segno 18 gol e fornendo sei assist in 29 presenze (in 2.061 minuti complessivi), contribuendo al primo posto in assoluto ai playoff della Audi MLS Cup e alla loro prima vittoria in post-season.

Nel corso degli anni, l’Udinese si è costruita una reputazione di saper scoprire giovani talenti e prepararli per il salto in grandi club. E chissà se Brenner non sarà il prossimo regalo al calcio europeo della famiglia Pozzo.

Foto: Cincinnati Instagram