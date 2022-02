Il saluto social di Pandev al Genoa: “Ho sentito che era il momento di andare, sarete per sempre nel mio cuore”

Goran Pandev, dopo il passaggio al Parma, ha lasciato un messaggio social per il Genoa e i suoi tifosi: “È difficile lasciare questi colori. Ho sentito che era il momento di andare, nessuno mi ha invitato a farlo. Arrivato a questa età è solo la passione che ti dà la spinta, la consapevolezza di essere parte di un progetto. Non si può fingere con se stessi, questo no, ma voi sarete sempre nel mio cuore: la mia città, i miei colori, la mia piazza. Vorrei tornare e salutarvi tutti quanti come si deve, al Marassi, ancora un’altra volta, sentire il mio pubblico ancora un’ultima volta. Grazie per l’emozione che mi avete regalato. Genoa per sempre!”.

FOTO: Sito Genoa