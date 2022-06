Il saluto di Thiago Motta: “Porterò lo Spezia sempre con me”

Tempo di saluti per Thiago Motta. Come annunciato da Lo Spezia nella giornata di oggi, è stato raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto che legava l’allenatore ed il suo staff alla panchina delle Aquile. Thiago Motta ha salutato il club con il seguente comunicato: “È stato un anno intenso, ricco d’emozioni con le soddisfazione finale di aver raggiunto il nostro obiettivo sportivo. Voglio ringraziare la famiglia Piatek, Robert e Philip, per la fiducia accordatami; i miei giocatori per il loro impegno e determinazione che non hanno mai fatto mancare durante tutta la stagione; e non da ultimi, i tifosi e tutta la gente di La Spezia per il loro supporto ed affetto che porterò sempre con me. Andemo Aquile. Grazie di tutto”.

Foto: sito ufficiale Spezia