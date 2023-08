Il saluto di Shouten: “Cari bolognesi vi sono grato. Ci rivedremo”

Jerdy Schouten ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram ai tifosi del Bologna, ringraziando tutto l’ambiente per gli anni trascorsi insieme. Il calciatore si è trasferito al PSV.

Queste le sue parole”Cari Bolognesi, Che dire… É veramente difficile esprimere a parole quanto vi sono grato. Sono arrivato 4 anni fa come un ragazzo sconosciuto e mi avete accolto subito come famiglia. Potrei stare con voi facilmente tutta la mia vita, ma giocare in una delle più grandi squadre del mio paese natale è un sogno che adesso diventerà realtà. Ci rivedremo. Se non in campo, sicuramente in città.Grazie col cuore Rossoblu”.

Foto: Twitter Bologna