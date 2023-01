Il saluto di Roberto Baggio a Vialli: “Porta in cielo il tuo sorriso e il tuo amato pallone”

Roberto Baggio ricorda, con una dichiarazione all’ANSA, Gianluca Vialli, compagno alla Juventus (insieme hanno vinto una Coppa Uefa, uno scudetto e una Coppa Italia) e in nazionale ai Mondiali del 1990. “È sempre difficile accettare e comprendere il mistero della vita. Soprattutto quando vieni strappato all’affetto dei cari così giovane e così presto. Caro Gianluca, auguro al tuo viaggio celeste di essere avvolto dalla luce tranquilla per il tuo eterno riposo. Il mio più profondo pensiero lo rivolgo a sua moglie, ai figli, ai genitori, ai fratelli, ai cari amici. Con il tuo sorriso e l’allegria porta anche lassù il tuo amato pallone. A noi rimarrà per sempre il tuo coraggio ed il tuo prezioso esempio. Buon viaggio Gianluca”.

Foto: Wikipedia