Il saluto di Matheus Henrique al Gremio: “Devo tutto quello che ho ottenuto a questo club”

Matheus Henrique è da 48 ore un nuovo giocatore del Sassuolo. Sui social ha voluto ringraziare così il suo ex club, il Gremio: “Grazie di tutto Grêmio, i nostri tifosi, la nostra dirigenza e soprattutto i miei compagni di squadra durante tutto questo tempo, dal settore giovanile alla prima squadra. Devo tutto quello che ho ottenuto oggi a questo club, che mi ha sempre aiutato a fare grandi cose nella mia vita e nella mia famiglia. Il sentimento è solo uno, di eterna gratitudine per tutto quello che avete fatto per me, parto a testa alta e sono onorato. E sappiate una cosa, nemmeno il sangue che scorre nel mio corpo è rosso, ma bianco e nero blu! Per sempre nella mia storia, grazie”.

Foto: Twitter Gremio