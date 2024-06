Il saluto di Luis Alberto: “Lascio con la soddisfazione di aver scritto la storia della Lazio. Sono arrivato come un ragazzo, vado via come ‘il Mago'”

Luis Alberto saluta la Lazio, dopo l’ufficialità del suo passaggio all’Al-Duhail.

Lo spagnolo, su Instagram, ha così salutato la Lazio e Roma: “Vogliamo raccontarvi una storia. Questa è una storia d’amore. Un ragazzo spagnolo di un paesino di Cadice, che a 23 anni è arrivato a Roma senza immaginare di diventare ‘Il Mago’. Otto stagioni indossando la maglia della Lazio, otto anni di passione e di dedizione in ogni partita, in ogni allenamento. Con il tempo la città eterna è diventata la sua casa e lo stadio Olimpico la sua dimora. Come in ogni storia d’amore ci sono stati momenti difficili, infortuni che hanno messo alla prova la sua forza e sconfitte che hanno fatto male come ferite nell’anima, ma, nell’amore come nella vita, ci sono momenti indimenticabili. Vittorie, abbracci, ‘ti amo’, tutto l’affetto dei tifosi laziali e gol, 52 per chi, sotto il cielo di Roma, leggeva con orgoglio: ‘La pelota sempre al Diez’. Insieme alla sua famiglia ha imparato sul campo e nella vita, sua moglie e i suoi figli sono cresciuti portando la Lazio nel cuore e vivendo ogni partita con l’intensità di chi sa che il calcio non è solo uno sport. Così ora, con la soddisfazione di essere parte della storia della Lazio, si congeda lasciando dietro di sé bei ricordi, molti amici, grandi compagni di squadra e una tifoseria incredibile alla quale dirà sempre: ‘Grazie di tutto e forza Lazio'”.

Foto: Instagram Luis Alberto