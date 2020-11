Il saluto di Iachini: “Sarò sempre un tifoso Viola. La squadra farà bene”

Poco prima della presentazione di Prandelli, l’ormai ex tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha lasciato il centro sportivo Davide Astori, dove lo attendevano alcuni giornalisti.

Iachini ha rilasciato poche parole ai presenti: “Saluto tutti e ringrazio tutti, sarò sempre un tifoso della Fiorentina. Dispiace per come è finita ma purtroppo fa parte del nostro mestiere. Cosa non ha funzionato? Qualche problemino all’inizio, fra infortuni e coronavirus, ma ci sta. Questa squadra può fare bene e lo farà. Se ho salutato la squadra? Sì, una buona parte”.

Foto: Twitter uff. Fiorentina