Il saluto della Lazio a Milinkovic-Savic: “Il momento che non avremmo mai voluto vivere”

“Il momento che non avremmo mai voluto vivere.” Questa è la frase di apertura per il saluto a Sergej Milinkovic Savic da parte della Lazio. Il centrocampista ha scelto l’Al Hilal e ha lasciato i biancocelesti dopo otto anni. Sul propri profili social, il club capitolino ha voluto omaggiare il suo ex Sergente.

Foto: Twitter Al Hilal