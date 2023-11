Il Salisburgo gioca, l’Inter crea ma spreca: la prima frazione si chiude sullo 0-0

Il Salisburgo gioca un’ottimo primo tempo in pressione sull’Inter ma domina l’imprecisione nei giovani austriaci che fanno fatica a inquadrare la porta di Sommer. Negli attimi finali del primo tempo la chance migliore per sbloccare la gara capita sui piedi di Frattesi, che all’altezza del dischetto del rigore non trova lo specchio della porta, sprecando un’ottima accelerata di Thuram e l’appoggio preciso di Sanchez. Reti inviolate dopo i primi 45 minuti.

Foto: Twitter Inter