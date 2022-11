Il Salisburgo crea, Giroud segna: vantaggio Milan all’intervallo (1-0)

Milan in vantaggio all’intervallo, decide Olivier Giroud al momento. Al 10′ arriva la prima grande occasione della serata: bisticcio di Kjaer che innesca Okafor, l’esterno svizzero mette in mezzo per la botta sicura di Kjaergaard ma Tomori si immola tra gli applausi di San Siro. Ma appena tre minuti dopo saranno i rossoneri a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Olivier Giroud sul calcio d’angolo calciato da Tonali. Al 16′ arriva un’altra grande occasione per gli ospiti ma Adamu non riesce a dare forza alla conclusione, parata comoda per Tatarusanu. Al 25′ il Milan avrebbe potuto trovare anche il raddoppio con Giroud, ma l’assistente è attento e segnala prontamente il fuorigioco bloccando la festa sugli spalti. Pochi istanti prima dell’intervallo, al 44′, arriva un’altra grande occasione per Salisburgo, Kjaergaardscappa sulla destra e serve Adamu ma è bravo Tatarusanu ad immolarsi.

Foto: Instagram Milan