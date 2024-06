Il Saint-Etienne torna in Ligue 1, decisivo Wadji

Si è conclusa anche in Francia la stagione: infatti il Saint-Etienne dopo il 2-1 ottenuto nella gara d’andata dello spareggio contro il Metz ha sofferto ma ai supplementari è riuscito a spuntarla grazie alla rete di Wadji al 117′. Il secondo club con più titoli nazionali (10, dietro al PSG primo con 12) torna in Ligue 1 dopo due stagioni, il Metz ,beffato, retrocede in Ligue 2. Quest’ultimi nonostante siano rimasti in inferiorità numerica dopo sei minuti per l’espulsione di Diallo erano riusciti a ribaltare il risultato dell’andata andando sul doppio vantaggio prima di subire la rete di Petrot al 35′ e il gol della beffa a tre minuti dallo scadere dei tempi supplementari.

Foto: instagram Saint-Etienne