Il Rubin Kazan prende in giro la Juve sui social: “Nel 2021, 20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi?”

Con un video postato su Tik Tok, il Rubin Kazan ha preso in giro simpaticamente la Juventus, pubblicando il gol e i due assist di Kvaratskhelia contro i bianconeri.

L’asso georgiano, nel 2021 fu sondato anche dalla Juve, che poi decise di non insistere, vista la richiesta del club, il Rubin Kazan.

Rubin Kazan che ora prende in giro i bianconeri, scrivendo: “Nel 2021, 20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi?”.

Rubin Kazan’s official TikTok account pic.twitter.com/FcKwUcDGTC — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) January 15, 2023

Foto: Instagram Napoli