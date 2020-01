Il ritorno (ufficiale) di Osvaldo: da rockstar alla nuova avventura con il Banfield

Pablo Daniel Osvaldo torna in campo. L’attaccante italo-argentino, che nel settembre 2016 aveva deciso di ritirarsi dal calcio per dedicarsi alla musica e alla vita da rockstar, a distanza di tre anni torna a giocare. Il classe ’86 è stato tesserato dal Banfield, club della Superliga argentina dove aveva già giocato nel 1999-2000 e con cui ha firmato un contratto annuale, come annunciato dalla stessa società sui propri canali ufficiali.

Daniel Osvaldo ➡ Se incorpora por un año. Arranca la pretemporada junto al resto del plantel. — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 2, 2020

Foto: vivoazzurro.it